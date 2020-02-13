Начиная с 1970-х годов на Евровидении стали появляться исполнители, которые делали упор не столько на песню, сколько на яркое и эпатажное шоу. Так, галерея конкурсантов пополнилась самыми разными персонажами – от кукольного индюка до бородатой женщины. Смотрите выступления самых ярких участников конкурса Евровидение в материале.

Представители от Исландии на Евровидении-2019 Hatari изначально позиционировали себя как очень скандальную группу. Они идут против капитализма и пытаются разрушить все рамки и стереотипы. Музыкальный стиль можно описать как смесь dark-electro, EBM и synth-punk с элементами сатиры и провокаций.

Hatari – «Hatrið Mun Sigra»

Португалию в 2019 году представил Конан Осирис. Его композиция уже успела войти в топ португальских трендов – YouТube и Spotify. Хоть и певец не прошел в финал музыкального конкурса, но его выступление точно выделялось из толпы других исполнителей.

Конан Осирис – Telemóveis

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В 1979 году специально для конкурса был создан немецкий фрик-коллектив Dschinghis Khan, который занял 4-е место. Интересно, что группа существует и по сей день, а ее популярность вышла за рамки немецкой аудитории.

Dschinghis Khan – «Dschinghis Khan»



В 1998 году Дана Интернешнл (так назвал себя после операций по смене пола Ярон Коэн из Израиля) стала первым фриком, который одержал победу на Евровидении. Благодаря успеху песни «Divа» певица стала международной суперзвездой.

Дана Интернешнл – «Diva»



Индюк Дастин – популярная ирландская кукла, говорящая по-английски с сильным дублинским акцентом. В 2008 году этот персонаж представил Ирландию на Евровидении. Увы, на музыкальном поприще индюк Дастин провалился, не сумев пробиться в финал конкурса.

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Dustin the Turkey – «Irelande douze pointe»



Финская группа Lordi знаменита тем, что играет хард-рок, выступает в костюмах монстров и сочиняет тексты в жанре хоррор. А еще группа Lordi сенсационно выиграла Евровидение в 2006 году, набрав рекордное количество голосов.

Lordi – «Hard Rock Hallelujah»



В 2007 году покорять Евровидение от Украины отправилась Верка Сердючка (артист Андрей Данилко). Песня вызвала недоумение у российской публики, которая вместо слов в припеве «Lasha Tumbui» услышала «Russia Goodbye».

Верка Сердючка – «Lasha Tumbui»



В 2014 году на Евровидении победила Кончита Вурст из Австрии. Травести-артист Томас Нойвирт рассказал, что создал образ «бородатой женщины» в 2011 году, когда решил заставить людей задуматься о природе инаковости и ксенофобии.

Conchita Wurst – «Rise Like a Phoenix»

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