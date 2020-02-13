С каждым днем мы приближаемся к самому масштабному песенному конкурсу Европы. Гостей и участников Евровидения-2020 будут принимать Нидерланды в городе Роттердам, который уже начал активно готовиться встречать огромный поток фанатов конкурса со всего мира. Что нужно знать туристу о Роттердаме? Подробнее читайте в материале.

Время летит неумолимо быстро, приближая нас к самому масштабному песенному конкурсу в Европе и несомненно радуя всех его поклонников. Евровидение в 2020 году готовятся встречать Нидерланды. В борьбе между городами страны за право проведения конкурса победу одержал Роттердам, и сейчас он готовится встречать огромный поток туристов.

Что нужно знать туристу о Роттердаме?

Роттердам – самый большой портовый город в Европе. В 2018 году через него было перевезено 469 млн тонн различных товаров. Если рассматривать порт города с точки зрения логистики, то он имеет большое значение для импорта и экспорта товаров для всей Европы. Находится он в нидерландской провинции и является домом для 634 660 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Южная Голландия, провинция, в которой расположен Роттердам, является самым многокультурным регионом в Нидерландах. Сам город является домом для представителей 174 национальностей. Поэтому смысл, который был заложен в девиз предстоящего Евровидения-2020, действительно сможет открыть туристам из разных уголков мира и коренным жителям города новые истории и мнения, которыми они поделятся друг с другом.

Роттердам также считается архитектурным городом. В его центральной части, которая была в значительной степени разрушена в 1940 году, туристы смогут открыть для себя разнообразие стилей зданий. В особенности взгляды приковывает к себе сочетание современных архитектурных решений со старыми сооружениями.

Архитектура реконструкции шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов довольно интересно и неординарно сочетается с ультрасовременными небоскребами и культовыми зданиями, которые были сооружены за последние десятилетия.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

Источник информации – официальный сайт eurovisionworld.com

Напомним, что имя представителя от Украины на Евровидении-2020 мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля.

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