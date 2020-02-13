Элина Иващенко – победительница масштабного вокального проекта «Х-фактор»-10. Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение-2020 профессионально занимается вокалом с 5 лет, а сейчас учится в Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиера. Уже послезавтра девушка будет бороться за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидения. А пока смотрите видео, как самая младшая участница Нацотбора реагирует на вопросы хейтеров!

Video: Дневники Евровидения: Элина Иващенко отвечает на вопросы хейтеров Дневники Евровидения: участник Нацотбора на Евровидение-2020 Элина Иващенко ответил на самые скандальные вопросы о Нацотборе. Дневники Евровидения с Элиной Иващенко - в материале

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