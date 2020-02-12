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Трек «Vegan» лечит от коронавируса? Jerry Heil ответила на вопросы хейтеров в «Дневниках Евровидения»

12.02.2020

Не прошло и недели, как молодая и прогрессивная певица Jerry Heil представила общественности свою конкурсную композицию в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Трек «Vegan» уже принес амбициозной звезде Инстаграма более 700 000 просмотров! Однако, кроме лестных комментариев, Яна получила и немного хейта. Какие комментарии вывели Jerry Heil из себя и как любимица молодежи отвечала на критику? Смотрите прямо сейчас!

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Video: Трек «Vegan» лечит от коронавируса? Jerry Heil ответила на вопросы хейтеров в «Дневниках Евровидения»

Дневники Евровидения: участница Нацотбора на Евровидение-2020 ответила хейтерам. Дневники Евровидения с Jerry Heil - в материале

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