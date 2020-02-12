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«Дневники Евровидения»: MOONZOO feat. F.M.F. Sure ответили на самые скандальные вопросы о Нацотборе
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – участники Нацотбора на Евровидение-2020. Это украинская электронная группа, созданная во Львове в 2018 году. Известно, что молодые музыканты уже через несколько дней будут участвовать во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. MOONZOO feat. F.M.F. Sure ответили на каверзные вопросы ведущего эксклюзивного бэкстейджа Нацотбора Владимира Бирюкова. Смотрите интервью прямо сейчас!
Video: «Дневники Евровидения»: MOONZOO feat. F.M.F. Sure ответили на самые скандальные вопросы о НацотбореДневники Евровидения: участники Нацотбора на Евровидение-2020 MOONZOO feat. F.M.F. Sure ответили на самые скандальные вопросы о Нацотборе. Дневники Евровидения с MOONZOO feat. F.M.F. Sure - в материале
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