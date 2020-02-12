«Дневники Евровидения»: Катя Чили рассказала о своей песне

Специально для stb.ua полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020 Катя Чили рассказала о своей песне. Смотрите прямо сейчас в «Дневниках Евровидения»!

Евровидение 2020: первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (эфир от 08.02.2020) смотреть онлайн

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