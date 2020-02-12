Специально для сайта телеканала СТБ полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020 Катя Чили ответила на хейтерские комментарии, которые зрители оставляют под постами об артистке. Как реагирует на критику опытная певица? И что она ответила жестоким комментаторам? Смотрите прямо сейчас в «Дневниках Евровидения»!

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Video: «Дневники Евровидения»: Катя Чили ответила на вопросы хейтеров Дневники Евровидения: участница Нацотбора на Евровидение-2020 ответила хейтерам. Дневники Евровидения с Катей Чили - в материале

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