Креативная и неординарная группа Go-A – финалист Нацотбора на Евровидение-2020. Специально для STB.UA участники коллектива рассказали, как именно готовятся к конкурсу Евровидение-2020.

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