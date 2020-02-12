Группа CLOUDLESS участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2020, но в финал так и не прошла. Специально для stb.ua участники группы рассказали, как подавались на Нацотбор-2020 без вокалиста.



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