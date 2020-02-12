Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Дневники Евровидения»: GARNA отвечает на вопросы хейтеров
GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020 и уже через несколько дней артистка поборется за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но как молодая певица реагировала на жесткую критику комментаторов? Смотрите прямо сейчас!
Video: «Дневники Евровидения»: GARNA отвечает на вопросы хейтеровДневники Евровидения: участник Нацотбора на Евровидение-2020 GARNA ответила на вопросы хейтеров. Дневники Евровидения с GARNA - в материале
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Больше по теме: Евровидение 2020: участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 от Украины