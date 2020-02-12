GARNA ‒ украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом. Девушка стала полуфиналисткой Национального отбора на Евровидение-2020 и уже через несколько дней артистка поборется за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды. Но как молодая певица реагировала на жесткую критику комментаторов? Смотрите прямо сейчас!

Video: «Дневники Евровидения»: GARNA отвечает на вопросы хейтеров Дневники Евровидения: участник Нацотбора на Евровидение-2020 GARNA ответила на вопросы хейтеров. Дневники Евровидения с GARNA - в материале

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