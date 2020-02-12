Совсем скоро, 15 февраля, афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение 2020. Три экзотические сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Недавно девушки вместе с ведущим эксклюзивного бекстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимиром Бирюковым отвечали на вопросы хейтеров. Что из этого вышло – смотрите прямо сейчас!

Video: Дневники Евровидения: FO SHO отвечает на вопросы хейтеров Дневники Евровидения: участники Нацотбора на Евровидение-2020 FO SHO ответили на вопросы хейтеров. Дневники Евровидения с FO SHO - в материале

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