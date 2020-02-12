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«Дневники Евровидения»: David Axelrod рассказал о 33 вариантах своей песни, хейтерах и будущем выступлении
David Axelrod (Дэвид Аксельрод) совсем недавно стал участником Национального отбора на Евровидение-2020. Уже через несколько дней, 15 февраля, певец выступит под номером 7 и поборется за право представить Украину на международной музыкальной арене. Смотрите эксклюзивное интервью с David Axelrod прямо сейчас!
Video: «Дневники Евровидения»: David Axelrod рассказал о 33 вариантах своей песни, хейтерах и будущем выступленииДневники Евровидения: участник Нацотбора на Евровидение-2020 David Axelrod ответил на вопросы. Дневники Евровидения с David Axelrod- в материале
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