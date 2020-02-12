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«Дневники Евровидения»: Александр Порядинский ответил на самые провокационные вопросы
Победитель 4-го сезона «Х-фактор» 22-летний певец Александр Порядинский готовится к полуфиналу Нацотбора на Евровидение-2020. Уже через несколько дней один из самых младших участников украинского отбора выступит на сцене конкурса, а пока смотрите интервью Александра Порядинского для «Дневников Евровидения»!
Video: «Дневники Евровидения»: Александр Порядинский ответил на самые провокационные вопросыДневники Евровидения: участник Нацотбора на Евровидение-2020 Александр Порядинский ответил на самые провокационные вопросы. Дневники Евровидения с Александром Порядинским - в материале
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