Успешный молодой артист KHAYAT эксклюзивно для «Дневников Евровидения» рассказал, почему решил вновь поучаствовать в Нацотборе на Евровидение-2020. Боится ли KHAYAT оценки Тины Кароль? А также как певец планирует популяризировать украинскую культуру в мире? Смотрите дневник KHAYAT’a в материале.

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Video: «Дневники Евровидения»: KHAYAT о своем возвращении на Нацотбор-2020 KHAYAT эксклюзивно для Дневников Евровидения рассказал, почему решил вновь поучаствовать в Нацотборе на Евровидение-2020

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