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«Дневники Евровидения»: KHAYAT о своем возвращении на Нацотбор-2020
11.02.2020
Успешный молодой артист KHAYAT эксклюзивно для «Дневников Евровидения» рассказал, почему решил вновь поучаствовать в Нацотборе на Евровидение-2020. Боится ли KHAYAT оценки Тины Кароль? А также как певец планирует популяризировать украинскую культуру в мире? Смотрите дневник KHAYAT’a в материале.
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Video: «Дневники Евровидения»: KHAYAT о своем возвращении на Нацотбор-2020KHAYAT эксклюзивно для Дневников Евровидения рассказал, почему решил вновь поучаствовать в Нацотборе на Евровидение-2020
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
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