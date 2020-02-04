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Нацотбор на Евровидение-2020: Олег Борщевский снял клип для группы CLOUDLESS

04.02.2020

Группа CLOUDLESS представила клип на сингл «Drown Me Down», с которым будет участвовать в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2020. Процесс съемки видео курировал известный украинский режиссер Олег Борщевский.

CLOUDLESS

Видеоряд к песне «Drown Me Down» в аллегорической форме отображает идею о том, что современный мир быстро меняется. С большой скоростью формируются новые парадигмы, появляются новые ценности и отвергаются старые, рушатся идеалы, подвергаются сомнению глубокие чувства, на передний план выходят новые и часто размытые смыслы. Сегодня человек перегружен потоком свежей информации,  его мозг переполнен правилами, мнениями.  Зачастую он уже с трудом отличает истинное от ложного. Порой мы просто не успеваем за тем, как меняется мир.

«Несмотря на жизненные трудности, никто не имеет права указывать, что и как нам делать. Не существует «правды в последней инстанции». Это песня-призыв: никогда не сдавайся! Воплощаемые в клипе образы – ключи, которые открывают значительно более глубокие смыслы. Дождитесь релиза и поймете все сами», – поделились историей клипа участники CLOUDLESS.

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Музыканты быстро нашли взаимопонимание с режиссером, поэтому на съемочной площадке царила слаженная атмосфера творчества. Съемки длились 14 часов, за которые 13 актеров и 3 участника группы и 14 человек съемочной команды сыграли 25 сцен.

«Съемки клипа можно сравнить с авторскими короткометражными фильмами. Конечно, полнометражное кино занимает больше времени и подготовки, однако клип – возможность в краткой форме передать идею, которая созвучна с мировосприятием музыкантов и режиссера. Легче всего работать с музыкантами, которые знают, чего хотят. Знают, кто они, как хотят самовыражаться и к чему стремятся», – рассказал режиссер «Drown Me Down» Олег Борщевский.

Напомним, что уже 8 февраля под номером 6 CLOUDLESS будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

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