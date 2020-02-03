Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как снимали клип группы CLOUDLESS на песню для Нацотбора на Евровидение-2020

03.02.2020

Группа CLOUDLESS поделилась бэкстейджем со съемок аллегорического клипа на сингл «Drown me Down», с которым коллектив будет участвовать в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2020. Процесс съемки видео курировал известный украинский режиссер Олег Борщевский. Презентация клипа запланирована на 4 февраля. 

CLOUDLESS

Больше по теме: Евровидение-2020: известны даты Национального отбора в Украине

«Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как вам жить, что и как делать. Не существует «правды в последней инстанции». Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощенные в клипе образы ‒ ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать. Дождитесь релиза и поймете все сами», ‒ поделились историей видео участники CLOUDLESS.

CLOUDLESS

CLOUDLESS

CLOUDLESS

CLOUDLESS

«Трудолюбивые ребята. Мы очень легко нашли общий язык и общие идеи. Это те музыканты, которые понимают, что им нужно, и могут легко примерить предложенный режиссером образ на себя», ‒ прокомментировал съемки Олег Борщевский.

CLOUDLESS

CLOUDLESS

CLOUDLESS

CLOUDLESS

Следите за новостями группы CLOUDLESS, чтобы первыми увидеть видео на сингл, с которым коллектив будет соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
MÉLOVIN бьет рекорды в британских музыкальных чартах
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить