Группа CLOUDLESS поделилась бэкстейджем со съемок аллегорического клипа на сингл «Drown me Down», с которым коллектив будет участвовать в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2020. Процесс съемки видео курировал известный украинский режиссер Олег Борщевский. Презентация клипа запланирована на 4 февраля.

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«Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как вам жить, что и как делать. Не существует «правды в последней инстанции». Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощенные в клипе образы ‒ ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать. Дождитесь релиза и поймете все сами», ‒ поделились историей видео участники CLOUDLESS.

«Трудолюбивые ребята. Мы очень легко нашли общий язык и общие идеи. Это те музыканты, которые понимают, что им нужно, и могут легко примерить предложенный режиссером образ на себя», ‒ прокомментировал съемки Олег Борщевский.

Следите за новостями группы CLOUDLESS, чтобы первыми увидеть видео на сингл, с которым коллектив будет соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2020.

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