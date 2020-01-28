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Евровидение-2020: организаторы конкурса представили официальный логотип

28.01.2020

Организаторы международного конкурса Евровидение-2020 представили официальный логотип. Он символизирует празднование 65-летия песенного конкурса  и 41 страну, которая примет участие в нем. Более детально о символе Евровидения – в материале.

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Организаторы конкурса продемонстрировали официальный логотип Евровидения-2020. Чтобы его выбрать, они провели конкурсный отбор работ. В нем приняли участие 11 голландских агентств. В результате, победителем стало  CLEVER°FRANKE, которое разработало эмблему с помощью проприетарного программного обеспечения. 

Главенствующим символом стала виньетка, которая по-современному прославляет историю Евровидения. Известно, что Логотип представляет собой абстрактное представление цветов флагов 41 страны, участвующей в 2020 году, в порядке их первого участия. 

логотип евровидение 2020 что означает

Организаторы объяснили свой выбор тем, что логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, в то же время оставаясь красочным, праздничным и, что немаловажно, широко применимым.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится в Нидерландах 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

Источник информации и фото – официальный сайт eurovisionworld.com

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