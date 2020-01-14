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Евровидение-2020: что нужно знать туристу о Роттердаме

14.01.2020

С каждым днем мы приближаемся к самому масштабному песенному конкурсу Европы. Гостей и участников Евровидения-2020 будут принимать Нидерланды в городе Роттердам, который уже начал активно  готовиться встречать огромный поток фанатов конкурса со всего мира. Что нужно знать туристу о Роттердаме? Подробнее читайте в материале. 

роттердам

Время летит неумолимо быстро, приближая нас к  самому масштабному песенному конкурсу в Европе и несомненно радуя всех его поклонников. Евровидение в 2020 году готовятся встречать Нидерланды. В борьбе между городами страны за право проведения конкурса победу одержал Роттердам, и сейчас он готовится встречать огромный поток туристов.  

Что нужно знать туристу о Роттердаме? 

Роттердам – самый большой портовый город в Европе.  В 2018 году через него было перевезено 469 млн тонн различных товаров. Если рассматривать порт города с точки зрения логистики, то он имеет большое значение для импорта и экспорта товаров для всей Европы. Находится он в нидерландской провинции и является домом для 634 660 человек.

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Южная Голландия, провинция, в которой расположен Роттердам, является самым многокультурным регионом в Нидерландах. Сам город является домом для представителей 174 национальностей. Поэтому смысл, который был заложен в девиз предстоящего Евровидения-2020, действительно сможет открыть туристам из разных уголков мира и коренным жителям города новые истории и мнения, которыми они поделятся друг с другом. 

Роттердам также считается архитектурным городом. В его центральной части, которая была в значительной степени разрушена в 1940 году, туристы смогут открыть для себя разнообразие стилей зданий. В особенности взгляды приковывает к себе  сочетание современных архитектурных решений со старыми сооружениями. 

Архитектура реконструкции шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов довольно интересно и неординарно  сочетается с ультрасовременными небоскребами и культовыми зданиями, которые были сооружены за последние десятилетия.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

Источник информации – официальный сайт eurovisionworld.com

Напомним, что имя представителя от Украины на Евровидении-2020 мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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