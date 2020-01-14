Элина Иващенко: Я очень давно мечтала о Евровидении!

Победительница 10 сезона масштабного проекта «Х-фактор» Элина Иващенко недавно подала заявку на Нацотбор на Евровидение-2020. Почему Элина решилась на этот шаг в свои 17 – читайте прямо сейчас!

Элина, совсем недавно вы радовались победе на «Х-факторе», а сейчас – представляете свою песню на прослушивании Нацотбора. Почему решили участвовать?

Когда-то у меня была большая мечта – попасть на Нацотбор на Евровидение! Теперь я здесь, на прослушивании. Сейчас понимаю, что наконец достигла нужного эмоционального состояния, готова и морально, и физически для того, чтобы представлять Украину на Евровидении.

А как продюсеры отреагировали на вашу конкурсную песню?

Я думаю, что им понравилось. Я слышала очень положительные комментарии, и по их выражениях лица было видно, что моя песня им «зашла».

А когда именно у вас возникла идея прийти на Нацотбор?

Наверное, месяца четыре назад. Я написала песню и подумала, почему бы ее не отдать на Евровидение? Сразу подумала о том, что совсем скоро Нацотбор, поэтому надо подавать заявку!

Вы говорили, что Евровидение – ваша давняя мечта. Как давно вы о нем мечтали?

Я очень давно мечтала о Евровидении! Еще тогда, когда я была совсем маленьким ребенком, мне всегда хотелось выйти на сцену, чтобы вся Украина смотрела на меня! Поэтому сейчас этот шаг стал немного ближе.

Какие планы у тебя на Нацотбор? Уверена в своей песне?

Я подготовила достаточно сильную вокальную песню, и я считаю, что у нее есть много шансов, чтобы по крайней мере быть на Нацотборе. Я думаю, что с этой песней точно не стыдно представить Украину на Евровидении!

Напомним, что имя представителя от Украины на Евровидении-2020 мы узнаем в финале Нацотбора 22 февраля.

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